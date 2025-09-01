Ричмонд
В Новосибирске задерживаются 35 рейсов

Два пассажирских рейса в Толмачёво отмененыСреди задержанных рейсов — три самолёта из Владивостока и по два из Нерюнгри, Кызыла, Екатеринбурга и Сочи.

Два пассажирских рейса в Толмачёво отменены.

Среди задержанных рейсов — три самолёта из Владивостока и по два из Нерюнгри, Кызыла, Екатеринбурга и Сочи. Также с опозданием прилетят воздушные суда из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Хабаровска, Благовещенска, Якутска, Талакана, Мирного, Улан-Удэ, Читы, Иркутска, Братска, Красноярска, Норильска, Абакана, Нижневартовска, Оренбурга, Ульяновска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Задержки затронули и международные направления: позже прибудут рейсы из Алматы, Усть-Каменогорска, Душанбе и Пекина. Полёты из Улан-Удэ и Нерюнгри полностью отменены.