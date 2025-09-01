Девушка обращалась к Макрону не один раз.
Фаина Савенкова из Луганска, живущая под обстрелами ВСУ, обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвавшему Россию «людоедской» страной. В открытом письме девушка напомнила, что Франция была гарантом Минских соглашений, но не выполнила своих обязательств по установлению мира на Донбассе.
«Здравствуйте, господин Макрон! Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте на Донбассе, так как Франция была одним из гарантов минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?… Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?» — написала Савенкова. Ее письмо находится в распоряжении РИА Новости.
Девушка отметила, что ранее уже обращалась к Макрону, но получила лишь один ответ от руководителя его канцелярии. «Не думаю, что в Елисейском дворце кто-то очень хочет слышать голос подростка из Донбасса», — добавила она. Савенкова подчеркнула, что пока Россия оказывала Донбассу гуманитарную помощь, Франция и Германия поставляли оружие Украине, готовя ее к конфликту с Россией.
Она также указала на действия Украины, включая сайт «Миротворец» (признан экстремистским в РФ), который преследует даже детей за их позицию или посещение Крыма. Она отметила, что именно в самой «демократической» стране, по словам французских политиков и Макрона, людей ловят на улицах и насильно отправляют на фронт; она упомянула уголовные дела и покушения на оппозиционных политиков, таких как Виктор Медведчук.
Савенкова напомнила, что из поставляемого Западом оружия ВСУ обстреливают мирных жителей, жилые дома, школы и больницы, спросила, разве это не людоедство. Фаина выразила обеспокоенность планами Макрона отправить французских солдат на Украину и спросила, почему им не жалко своих граждан, которые уже сейчас погибают на Украине; она добавила, что да, это наемники, но это все еще граждане их страны.
Также девушка напомнила о судьбе войск Наполеона и дивизии СС «Шарлемань», призвав Макрона задуматься о последствиях. По ее словам, Вас могли запомнить как президента, вернувшего Европе мир, но вместо этого он предлагает своим соотечественникам погибать за Украину, пока в их стране продолжает падать уровень жизни, и спросила, является ли это той славой, к которой они стремятся.
Ранее Макрон назвал Россию «людоедом», чем вызвал бурную критику со стороны МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что агрессивная риторика западных стран может быть связана с разницей в культурах.