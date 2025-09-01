Пара шесть лет возила в собой в машине останки маленького ребенка

По словам Хесуса-старшего, Есения скончалась в марте 2018 года в машине после того, как он вышел из автомобиля на несколько минут. Тело девочки было покрыто следами побоев, которые, по его словам, нанесла Корена. Позже в апреле того же года умер и пятилетний Хесус-младший. Мужчина утверждает, что дети погибли естественной смертью, однако полиция подозревает домашнее насилие.