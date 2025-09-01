Ричмонд
Пара шесть лет возила в собой в машине останки маленького ребенка

В штате Колорадо (США) супруги обвиняются в убийстве двух маленьких детей и сокрытии их останков на протяжении шести лет, сообщает The Pueblo Chieftain. Полицию на след преступления вывел звонок матери женщины — Корены Миньярез, которая в январе 2024 года сообщила о подозрительном бетонном контейнере с неприятным запахом.

Правоохранители обнаружили в контейнере останки пятилетнего Хесуса и кости трехлетней Есении — детей Хесуса Домингеса-старшего и его партнерши Корены. Тело девочки было спрятано в чемодане в автомобиле пары. Судмедэкспертиза установила, что дети умерли в 2018 году, а их останки находились с родителями все эти годы.

По словам Хесуса-старшего, Есения скончалась в марте 2018 года в машине после того, как он вышел из автомобиля на несколько минут. Тело девочки было покрыто следами побоев, которые, по его словам, нанесла Корена. Позже в апреле того же года умер и пятилетний Хесус-младший. Мужчина утверждает, что дети погибли естественной смертью, однако полиция подозревает домашнее насилие.

Оба подозреваемых были арестованы, расследование продолжается.

