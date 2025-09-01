Стала известна причина гибели половины жертв теракта в «Крокусе»

В ходе заседания суда были обнародованы драматические детали трагедии, произошедшей в день нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Согласно показаниям одного из пострадавших, ядовитый дым не давал людям покинуть помещение, что привело к многочисленным смертельным случаям, сообщает ТАСС.
«Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание. То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо», — говорится в сообщении агентства.
Далее собеседник подтвердил, что пожар стал причиной гибели почти половины жертв теракта — 70 из 149. Очередное заседание суда состоится сегодня, 1 сентября. Будут заслушаны показания свидетелей, которые отказались от участия в предварительных слушаниях.
Согласно материалам следствия, 70 погибших в «Крокусе» получили смертельные ожоги верхних дыхательных путей. Из-за нападения поджога террористами здания под угрозой жизни и здоровья оказались почти 2 тысячи посетителей.
Ранее «МК» писал, что террористы, которые напали на «Крокус сити холл», могли бы погубить еще больше жизней, если бы у них не заклинило оружие. Поэтому они поспешили скрыться с места массового расстрела.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.