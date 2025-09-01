Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солдат ВСУ испугался российских военных и открыл по своим огонь, помешав им сдаться в плен

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), испугавшись российских военных, открыл огонь и помешал группе своих сослуживцев сдаться в плен. Об этом сообщил российский снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок».

Испугавшийся солдат ВСУ сорвал попытку группы сослуживцев сдаться в плен.

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), испугавшись российских военных, открыл огонь и помешал группе своих сослуживцев сдаться в плен. Об этом сообщил российский снайпер 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок».

«В основном там были мобилизованные, старики, потому что у них нехватка людей. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, кто-то один испугался и начал стрелять, создав панику», — рассказал снайпер РИА Новости. По словам «Морячка», российские штурмовики заходили в лесополосу группами по четыре человека, соблюдая дистанцию 10−15 метров. На позициях противника находились опорные пункты, представляющие собой укрепления из трех-четырех накатов и брусьев, без использования бетона.

Он также подчеркнул, что российские штурмовики проходят подготовку, позволяющую сохранять контроль над эмоциями и действиями в стрессовых ситуациях. Данные тренировки помогают избежать паники при выполнении боевых задач.

Ранее сообщалось, что значительное число военнослужащих покинули ряды ВСУ из опасений за собственную безопасность из-за действий офицеров. По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, количество случаев самовольного оставления части среди украинских военных приближается к 400 тысячам. Депутат не уточнила, за какой период были озвучены данные.