Солдат ВСУ испугался российских военных и открыл по своим огонь, помешав им сдаться в плен

«В основном там были мобилизованные, старики, потому что у них нехватка людей. Они пытались сдаться, но, когда к ним уже начали плотно подходить, кто-то один испугался и начал стрелять, создав панику», — рассказал снайпер РИА Новости. По словам «Морячка», российские штурмовики заходили в лесополосу группами по четыре человека, соблюдая дистанцию 10−15 метров. На позициях противника находились опорные пункты, представляющие собой укрепления из трех-четырех накатов и брусьев, без использования бетона.