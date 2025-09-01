Гражданина Азербайджана депортировали из дома в Новосибирской области

Он проживал в помещении без электричества, пола и дверей.
В Татарске Новосибирской области суд принял решение о депортации гражданина Азербайджана, который пытался оспорить требование покинуть Россию. Мужчина утверждал, что проживает на законных основаниях в доме, который принадлежит ему на праве собственности.
По сообщениям Татарского районного суда, проверка показала, что жильё фактически непригодно для проживания: в доме нет дверей, пола и электроснабжения. Суд установил, что иностранец поставил себя на миграционный учёт по этому адресу, но никогда там не жил.
В июле 2025 года мужчина получил копию заключения о необходимости выезда из России, но посчитал это решение незаконным и обратился в суд. Там ему указали на нарушение режима пребывания в РФ.