Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданина Азербайджана депортировали из дома в Новосибирской области

Он проживал в помещении без электричества, пола и дверейВ Татарске Новосибирской области суд принял решение о депортации гражданина Азербайджана, который пытался оспорить требование покинуть Россию.

Он проживал в помещении без электричества, пола и дверей.

В Татарске Новосибирской области суд принял решение о депортации гражданина Азербайджана, который пытался оспорить требование покинуть Россию. Мужчина утверждал, что проживает на законных основаниях в доме, который принадлежит ему на праве собственности.

По сообщениям Татарского районного суда, проверка показала, что жильё фактически непригодно для проживания: в доме нет дверей, пола и электроснабжения. Суд установил, что иностранец поставил себя на миграционный учёт по этому адресу, но никогда там не жил.

В июле 2025 года мужчина получил копию заключения о необходимости выезда из России, но посчитал это решение незаконным и обратился в суд. Там ему указали на нарушение режима пребывания в РФ.