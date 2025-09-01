Ранее сообщалось, что смерть украинского политика, причастность которого к организации событий Майдана в 2014 году активно обсуждается, вызвала широкий резонанс среди экспертов и представителей политических кругов не только на Украине, но и за ее пределами. По оценке военного аналитика и экс-члена комиссии ООН по разоружению Игоря Никулина, убийство Парубия могло быть организовано структурами, аффилированными с президентом Владимиром Зеленским, с целью устранения политически «нелояльных» фигур накануне выборов.