Собаки напали на детей в Борзе: у девочки сломан позвоночник, будут ампутировать ухо

30 августа в одном из жилых районов произошли нападения собак на детей: 10-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Девочка получила тяжелые травмы — перелом позвоночника и серьезное повреждение уха, которое требует ампутации. Мальчик пострадал не так серьезно, его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
И.о. главы города Иван Трухин сообщил изданию @chitaru75, что владельцы собак, напавших на девочку, готовы усыпить животных. Полиция ведет расследование и работает с хозяевами собак, чтобы привлечь их к ответственности. Заместитель по социальной работе держит ситуацию на контроле и при необходимости окажет помощь пострадавшим.
