Собаки напали на детей в Борзе: у девочки сломан позвоночник, будут ампутировать ухо

И.о. главы города Иван Трухин сообщил изданию @chitaru75, что владельцы собак, напавших на девочку, готовы усыпить животных. Полиция ведет расследование и работает с хозяевами собак, чтобы привлечь их к ответственности. Заместитель по социальной работе держит ситуацию на контроле и при необходимости окажет помощь пострадавшим.