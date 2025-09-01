Ричмонд
В Новосибирской области неизвестные в масках открыли стрельбу

Преступники угрожали подросткам травматическим оружиемВ ночь на 31 августа в селе Белоярка Мошковского района произошёл резонансный инцидент: группа вооружённых мужчин в масках напала на подростков возле местного клуба, о чём сообщил Telegram-канал «Новосибирский паблик».

Преступники угрожали подросткам травматическим оружием.

Нападающие приехали на трёх автомобилях ВАЗ без номерных знаков. В машинах находились 9−10 человек в масках. Злоумышленники угрожали подросткам, пытались силой затащить их в автомобили и произвели несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сигнал о конфликте поступил через службу «112». На место выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа, но участников нападения уже не было.

Полицейские опросили свидетелей и начали проверку. Сейчас устанавливаются личности нападавших и причины конфликта.