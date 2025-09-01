В Новосибирской области неизвестные в масках открыли стрельбу

Преступники угрожали подросткам травматическим оружием.
В ночь на 31 августа в селе Белоярка Мошковского района произошёл резонансный инцидент: группа вооружённых мужчин в масках напала на подростков возле местного клуба, о чём сообщил Telegram-канал «Новосибирский паблик».
Нападающие приехали на трёх автомобилях ВАЗ без номерных знаков. В машинах находились 9−10 человек в масках. Злоумышленники угрожали подросткам, пытались силой затащить их в автомобили и произвели несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадавших нет.
Полицейские опросили свидетелей и начали проверку. Сейчас устанавливаются личности нападавших и причины конфликта.