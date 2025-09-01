Ричмонд
На трансформаторной подстанции в Краснодарском крае начался пожар из-за БПЛА

Пожар начался на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина после падения обломков БПЛА. Информацию передает оперштаб Краснодарского края.

Пожар начался на трансформаторной подстанции (архивное фото).

Пожар начался на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина после падения обломков БПЛА. Информацию передает оперштаб Краснодарского края.

«В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции», — передает оперштаб в Telegram. Предварительно, инцидент обошелся без пострадавших, на месте работают оперативные службы.

Обновлено в 05:19. Пожар потушен. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Сегодня ночью ПВО сбили 32 украинских беспилотника: семь — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

