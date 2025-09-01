Задержанный по делу об убийстве Парубия дал первые показания

Напомним, Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным в форме курьера службы доставки Glovo, который после стрельбы скрылся на электровелосипеде. Задержание подозреваемого произошло спустя 36 часов после убийства. Ранее в Раде сообщили, что Парубий за полгода до гибели обращался с запросом на предоставление охраны, но получил отказ.