Трамп объявил о победе над преступностью в Вашингтоне

«Вашингтон — свободная от преступности зона, всего за 12 дней», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер 11 августа объявил о вводе войск в столицу из-за криминальной ситуации, вышедшей из-под контроля. Полиция города была переведена под управление федерального правительства. 22 августа Трамп выразил готовность использовать армию для борьбы с преступностью в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.