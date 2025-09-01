Пожар на трансформаторной подстанции начался от падения БПЛА в Кропоткине

«По предварительной информации, пострадавших нет», — указано в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Как сообщал Life.ru, этой же ночью обломки дрона ВСУ упали на территории Северского района Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома в посёлке Ильский. К счастью, люди не пострадали.
