Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на трансформаторной подстанции начался от падения БПЛА в Кропоткине

В Краснодарском крае после налёта украинских беспилотников загорелась трансформаторная подстанция. Как сообщил краевой оперативный штаб, пожар произошёл в промзоне Кропоткина ночью 1 сентября.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, пострадавших нет», — указано в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью обломки дрона ВСУ упали на территории Северского района Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома в посёлке Ильский. К счастью, люди не пострадали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше