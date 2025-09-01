50 аварий произошло в Иркутской области за последнюю неделю августа

С 25 по 31 августа текущего года на территории региона зафиксировано 50 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых шесть человек погибли и 60 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 20 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.
— В ДТП было повреждено 82 транспортных средства, — рассказывают дорожные полицейские.
Анализ причин аварий показал, что основными факторами, способствовавшими ДТП, стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения — восемь случаев, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части — 12 случаев, чесоблюдение очередности проезда — семь случаев, выезд на полосу встречного движения — один случай, нарушение требований дорожных знаков и сигналов светофора — три случая, нарушение правил проезда пешеходного перехода — два случая.
Особую тревогу вызывает статистика ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. За указанный период произошло пять таких аварий. В двух случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования.