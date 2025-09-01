50 аварий произошло в Иркутской области за последнюю неделю августа

С 25 по 31 августа текущего года на территории региона зафиксировано 50 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых шесть человек погибли и 60 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 20 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.