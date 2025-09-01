ВСУ устроили теракт на подстанции в Краснодарском крае

В краснодарском Кропоткине произошло возгорание трансформаторной подстанции в промзоне. Причиной пожара стало падение обломков сбитого беспилотника ВСУ, рассказали в краевом оперштабе.
«В промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции», — говорится в официальном сообщении.
В оперштабе также отметили, что пострадавших в результате этой атаки, предварительно, нет. НА месте происшествия находятся оперативные и экстренные службы.
Ранее «МК» писал, что в Северском районе Краснодарского края рухнули обломки БПЛА. В результате чего пострадали два жилых дома. Возле третьего жилища загорелась трава.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.