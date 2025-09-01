В Кропоткине потушили пожар на подстанции, вспыхнувший после падения БПЛА

Пожар на трансформаторной подстанции в промышленной зоне города Кропоткин полностью ликвидирован. Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в оперативном штабе информировали о возникновении пожара на энергетическом объекте. Возгорание произошло из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на территорию подстанции. Пламя было потушено на площади 80 квадратных метров.
«Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен», — говорится в сообщении.
