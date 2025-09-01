Ричмонд
В Кропоткине потушили пожар на подстанции, вспыхнувший после падения БПЛА

При возгорании на трансформаторной подстанции на Кубани никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на трансформаторной подстанции в промышленной зоне города Кропоткин полностью ликвидирован. Как сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в оперативном штабе информировали о возникновении пожара на энергетическом объекте. Возгорание произошло из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата на территорию подстанции. Пламя было потушено на площади 80 квадратных метров.

«Пожар на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина полностью потушен», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщил о пожаре, произошедшем 29 августа на центральном рынке Иркутска. По данным экстренных служб, обошлось без пострадавших и погибших. Причины возгорания все еще выясняют.

