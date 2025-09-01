Смертельное ДТП в Ордынском районе Новосибирской области

В результате аварии скончалась женщина.
Вечером 31 августа на трассе К17-Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» произошло ДТП, унесшее жизнь одной из пассажирок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Водитель автомобиля LADA Kalina столкнулся с грузовиком КАМАЗ с полуприцепом, который в момент аварии выполнял левый поворот во встречном направлении.
Пассажирка легковушки скончалась на месте, а водитель получил травмы и был госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.