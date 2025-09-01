Ричмонд
Вертолет совершил жесткую посадку на Курилах

На острове Итуруп, входящем в южную группу Большой гряды Курильских островов Сахалинской области, вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

На острове Итуруп, входящем в южную группу Большой гряды Курильских островов Сахалинской области, вертолет совершил жесткую посадку. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

«Произошла жесткая посадка на Итурупе. Погибших и пострадавших нет. На месте работает комиссия по выявлению причины происшествия», — уточнили в МЧС, передает ТАСС.

На данный момент подробности инцидента, включая тип вертолета и обстоятельства происшествия, не сообщаются. Комиссия продолжает работу для установления причин жесткой посадки.