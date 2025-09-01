«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им придется уступить восток (подконтрольные Киеву территории — прим. URA.RU.)», — говорится в тексте издания. По их данным, Россия продвигаются все глубже по линии фронта.