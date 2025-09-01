В Красноярске будут судить владелицу агрессивного алабая

Инцидент произошел 25 июня текущего года на улице Молодогвардейцев, в Покровке. Пенсионерка шла по дороге, когда из подворотни выскочил алабай. Он прыгнул на женщину, повалил на землю и укусил сначала в область левого бедра, затем левого предплечья. В результате женщине были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.