В Красноярске будут судить владелицу агрессивного алабая

В Красноярске будут судить владелицу агрессивной домашней собаки, по вине которой тяжело пострадала женщина. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональном следкоме, расследование уголовного дела завершено и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Инцидент произошел 25 июня текущего года на улице Молодогвардейцев, в Покровке. Пенсионерка шла по дороге, когда из подворотни выскочил алабай. Он прыгнул на женщину, повалил на землю и укусил сначала в область левого бедра, затем левого предплечья. В результате женщине были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
По мнению следствия владелица домашнего животного нарушила правила содержания на придомовой территории. Она допустила самовыгул собаки без привязи и намордника. И не обеспечила предотвращение риска нападения собаки, как потенциально опасного животного, на посторонних лиц.