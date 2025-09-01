Ричмонд
Жителя Хабаровского края с 4 сообщниками осудили за диверсию в Забайкалье

Молодых людей втянули в преступления по указанию иностранного куратора.

19-летний житель Хабаровского края получил срок за диверсию и участие в террористической деятельности. Приговор вынес Второй Восточный окружной военный суд в Забайкалье, — сообщает РИА Новости.

Вместе с ним наказание понесли трое жителей Забайкалья и один из Приморья.

По данным следствия, молодые люди выполняли задания иностранного куратора, который связывался с ними через мессенджеры. По его указанию они поджигали объекты связи и готовили новые акции. Все действия фиксировались на видео и отправлялись как отчёты. Ущерб от поджогов превысил сотни тысяч рублей.

Суд признал фигурантов виновными в совершении диверсий, террористического акта и содействии террористической деятельности. Сроки наказания составили от 7 лет 8 месяцев до 13 лет лишения свободы.

Следователи подчёркивают, что жертвами подобных схем чаще всего становятся молодые люди, которых втягивают в преступления через интернет-каналы. Подобные случаи фиксировались и ранее: в Забайкалье уже осуждены несовершеннолетние, которые поджигали вышки связи по указанию кураторов.

Правоохранители напоминают, что даже «несерьёзные» действия по удалённым инструкциям могут обернуться длительным лишением свободы и тяжкой статьёй в биографии.