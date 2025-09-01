Жителя Хабаровского края с 4 сообщниками осудили за диверсию в Забайкалье

По данным следствия, молодые люди выполняли задания иностранного куратора, который связывался с ними через мессенджеры. По его указанию они поджигали объекты связи и готовили новые акции. Все действия фиксировались на видео и отправлялись как отчёты. Ущерб от поджогов превысил сотни тысяч рублей.