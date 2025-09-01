На рейсе из Сочи в Омск произошел отказ системы навигации

В минувший четверг, 28 августа, в небе Казахстана на борту рейса SDM6147 Сочи-Омск отказала инерциальная система. Инцидент случился в 00:32 по московскому времени в зоне ответственности Самарского центра Единой системы организации движения. Об этом рассказал телеграм-канал Premium aviaincident.