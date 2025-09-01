На рейсе из Сочи в Омск произошел отказ системы навигации

В минувший четверг, 28 августа, в небе Казахстана на борту рейса SDM6147 Сочи-Омск отказала инерциальная система. Инцидент случился в 00:32 по московскому времени в зоне ответственности Самарского центра Единой системы организации движения. Об этом рассказал телеграм-канал Premium aviaincident.
Экипаж Boeing 737−800 авиакомпании «Россия» доложил о потере возможности обеспечивать полет в воздушном пространстве с сокращенными вертикальными интервалами эшелонирования. При этом пилоты не объявили сигналов «Бедствие» или «Срочность». Принято решение следовать до аэродрома назначения.
Лайнер с номером RA-73218 благополучно вошел в воздушное пространство Российской Федерации в 00:54 по московскому времени через пункт НИНБУ на эшелоне 290.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в местном аэропорту задержали пять рейсов задержали и отменили один.