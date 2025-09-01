Ричмонд
Новосибирские спасатели достали мужчину из воды

31 августа сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы получили сообщение о застрявшем на воде мужчине. Экипаж катера «Тайфун» оперативно выехали на реку Обь и обнаружили гражданина 1976 года рождения.

Спасатели подняли его на катер, отогрели и передали бригаде скорой помощи для осмотра и дальнейшей помощи.

В пресс-службе МАСС напоминают, что заплывы на середину реки крайне опасны. Вода уже холодная, что увеличивает риск судорог, а середина реки является судовым ходом с сильным течением.