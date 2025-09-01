В реку Миасс в Челябинске снова попали нефтепродукты

В Челябинске снова заметили масляное пятно на поверхности реки Миасс. Оно появилось там же, где и в прошлый раз, — недалеко от Ленинградского моста.
Как сообщили в региональном министерстве экологии, нынешнее загрязнение — продолжение предыдущего. После сильных дождей ливневая канализация заполнилась водой, остатки нефтепродуктов попали в реку Игуменку, а оттуда в Миасс.
Вокруг нефтяного пятна спасатели установили два плавучих ограждения, затем начали добавлять в воду сорбент. Специальное вещество должно впитать в себя нефтепродукты, а потом постепенно разложиться без вреда для окружающей среды.
— По состоянию на утро 1 сентября, выход нефтепродуктов из реки Игуменка частично продолжается, однако далее заградительных бонов не выходит и поглощается сорбентом. На месте круглосуточно дежурят спасатели, — уточнили в минэкологии.
В челябинской природоохранной прокуратуре из-за нового загрязнения реки начали проверку. Предыдущий случай разлива нефтепродуктов обернулся уголовным делом.
Напомним, в прошлый раз масляное пятно у Ленинградского моста заметили в середине августа. Площадь загрязненного участка тогда составила 1,2 гектара.