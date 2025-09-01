В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения

«Аэропорты Казани; Самары (“Курумоч”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, b четыре самолета, летевших в Самару.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил представитель Росавиации.