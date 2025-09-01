Ричмонд
В аэропортах Казани и Самары сняли ограничения

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Самары сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорты Казани; Самары (“Курумоч”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, b четыре самолета, летевших в Самару.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил представитель Росавиации.