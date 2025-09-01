В Башкирии в конце сентября пройдет распродажа автомобилей должников

В списке есть и другие транспортные средства: Lada Granta 2022 года за 980 000 рублей, Chevrolet Niva 2012 года за 562 000 рублей, Lada Largus 2016 года за 607 900 рублей, Nissan X-Trail 2013 года за 1 057 000 рублей, Toyota Camry 2003 года за 467 500 рублей, Hyundai IX35 2010 года за 748 000 рублей, Lada Niva Bronto 2023 года за 667 755 рублей и Mazda 3 2007 года за 408 000 рублей.