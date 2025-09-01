В Башкирии в конце сентября пройдет распродажа автомобилей должников

В Башкирии распродадут конфискованные у должников автомобили. Росимущество организовало открытые торги, на которые выставлена целая партия машин. Самая доступная из них оценивается в 408 тысяч рублей.
Среди лотов — автомобили разных марок, годов выпуска и стоимости. Например, можно приобрести Mercedes-Benz GLK-Класс 2010 года за 941 200 рублей или более современный Volkwagen Tiguan 2018 года, стартовая цена которого составляет 2 650 000 рублей. Также на продажу выставлены УАЗ PATRIOT 2014 года за 550 000 рублей, Lada Vesta 2017 года за 820 000 рублей и две модели Hyundai Solaris 2021 года по цене от 820 000 до 1 410 000 рублей.
В списке есть и другие транспортные средства: Lada Granta 2022 года за 980 000 рублей, Chevrolet Niva 2012 года за 562 000 рублей, Lada Largus 2016 года за 607 900 рублей, Nissan X-Trail 2013 года за 1 057 000 рублей, Toyota Camry 2003 года за 467 500 рублей, Hyundai IX35 2010 года за 748 000 рублей, Lada Niva Bronto 2023 года за 667 755 рублей и Mazda 3 2007 года за 408 000 рублей.
Подача заявок на участие в аукционе возможна до 22 сентября.
