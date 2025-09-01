Силы ПВО сбили за ночь 50 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали за ночь 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 16 беспилотников сбили над Черным морем, еще 12 — над территорией Белгородской области, семь — над акваторией Азовского моря.
Кроме того, четыре дрона уничтожили над Саратовской областью, по три БПЛА ликвидировали над территорией Самарской и Оренбургской областей, а также Республики Татарстан.
Еще два дрона уничтожили над Краснодарским краем, добавили в Telegram-канале ведомства.
В этот же день жители Краснодарского края сообщили о как минимум пяти взрывах и ярких вспышках в небе. По их словам, было сбито не менее трех беспилотников украинской армии. Тревога была объявлена в поселке Афипский.