Собака покусала 10-летнюю девочку в Забайкалье

29 августа 2025 года в Борзе Забайкальского края произошло шокирующее происшествие: домашняя собака напала на 10-летнюю девочку. Все случилось в частном доме, где проживают школьница с родителями. Стоит отметить, что животное принадлежит им. В результате ребенок получил множественные укушенные раны. Была необходима помощь врачей. Об этом КП-Иркутск рассказывают в СУ СКР Забайкалья.
— По данному факту следственными органами заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — рассказывают следователи.
На месте происшествия следователи провели комплекс мероприятий, включая осмотр территории и допросы родителей девочки. Также было назначено проведение судебной медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных травм и обстоятельств нападения.
Руководство регионального следственного управления СК держит расследование под личным контролем, чтобы обеспечить объективное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.