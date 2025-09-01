Собака покусала 10-летнюю девочку в Забайкалье

29 августа 2025 года в Борзе Забайкальского края произошло шокирующее происшествие: домашняя собака напала на 10-летнюю девочку. Все случилось в частном доме, где проживают школьница с родителями. Стоит отметить, что животное принадлежит им. В результате ребенок получил множественные укушенные раны. Была необходима помощь врачей. Об этом КП-Иркутск рассказывают в СУ СКР Забайкалья.