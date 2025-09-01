Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака покусала 10-летнюю девочку в Забайкалье

Домашняя собака напала на 10-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

29 августа 2025 года в Борзе Забайкальского края произошло шокирующее происшествие: домашняя собака напала на 10-летнюю девочку. Все случилось в частном доме, где проживают школьница с родителями. Стоит отметить, что животное принадлежит им. В результате ребенок получил множественные укушенные раны. Была необходима помощь врачей. Об этом КП-Иркутск рассказывают в СУ СКР Забайкалья.

— По данному факту следственными органами заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — рассказывают следователи.

На месте происшествия следователи провели комплекс мероприятий, включая осмотр территории и допросы родителей девочки. Также было назначено проведение судебной медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных травм и обстоятельств нападения.

Руководство регионального следственного управления СК держит расследование под личным контролем, чтобы обеспечить объективное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.