Королевский эксперт назвал организаторов убийства принцессы Дианы

Сайкс подчеркнул, что мотивом убийства могла быть угроза, которую Диана представляла для монархии и британского истеблишмента из-за ее непредсказуемости и осведомленности о секретной информации. Эта версия перекликается с утверждениями Мохаммеда Аль-Файеда, отца Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с Дианой, который обвинял в организации аварии британскую разведку MI6 по указанию королевской семьи. Однако официальные расследования, включая французское 1999 года и британскую операцию «Пэджет» 2006 года, заключили, что смерть Дианы была результатом несчастного случая, вызванного действиями нетрезвого водителя и преследованием папарацци.