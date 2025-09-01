Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Красноярском крае ликвидировали 66 пожаров: четверо пострадали

Спасательные службы Красноярского края подвели итоги напряженной недели: с 24 по 31 августа пожарные ликвидировали 66 возгораний в различных населенных пунктах региона.

Спасательные службы Красноярского края подвели итоги напряженной недели: с 24 по 31 августа пожарные ликвидировали 66 возгораний в различных населенных пунктах региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По данным ведомства, в результате пожаров четверо человек получили травмы, 20 были спасены огнеборцами. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

В субботу, 31 августа, пожарные оперативно ликвидировали 11 возгораний. Один из серьезных инцидентов произошел в деревне Новоселово Партизанского района, где из-за нарушения правил эксплуатации электроприбора полностью сгорела хозяйственная постройка площадью 30 квадратных метров.

Вечером того же дня в Красноярске на улице Машиностроителей произошел пожар в квартире, где огнем повреждены домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из подъезда шестерых жильцов, включая двоих детей. Предварительная версия причины возгорания — умышленный поджог.

Спасатели напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в осенний период, когда возрастает нагрузка на электроприборы и отопительные системы.