Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России за ночь сбили 50 беспилотников ВСУ

В ночь с 31 августа на 1 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно информации ведомства, с полуночи до 05:00 по московскому времени силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА над Белгородской областью и четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника были уничтожены над территориями Самарской и Оренбургской областей, а также Татарстана. Кроме того, два БПЛА были сбиты в Краснодарском крае, 16 — над акваторией Чёрного моря и семь — над акваторией Азовского моря.

Ранее Life.ru писал, что из-за падения БПЛА начался пожар на трансформаторной подстанции в Кропоткине. В краснодарском оперштабе заявили, что пострадавших в результате ЧП нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше