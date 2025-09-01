Силы ПВО России за ночь сбили 50 беспилотников ВСУ

Согласно информации ведомства, с полуночи до 05:00 по московскому времени силы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА над Белгородской областью и четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника были уничтожены над территориями Самарской и Оренбургской областей, а также Татарстана. Кроме того, два БПЛА были сбиты в Краснодарском крае, 16 — над акваторией Чёрного моря и семь — над акваторией Азовского моря.