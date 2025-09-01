Мощные магнитные бури обрушатся на Башкирию в начале сентября

Возмущения магнитосферы начнутся первого сентября около одиннадцати вечера по московскому времени и продлятся от тридцати до сорока пяти часов. Это означает, что вся среда и как минимум часть четверга будут сопровождаться серьезными геомагнитными колебаниями.