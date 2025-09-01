Мощные магнитные бури обрушатся на Башкирию в начале сентября

Жителям Башкирии сообщили о приближении сильных магнитных бурь, которые ожидаются в начале сентября. По прогнозам специалистов, пик геомагнитной активности придется на вторую половину дня 2 сентября.
Возмущения магнитосферы начнутся первого сентября около одиннадцати вечера по московскому времени и продлятся от тридцати до сорока пяти часов. Это означает, что вся среда и как минимум часть четверга будут сопровождаться серьезными геомагнитными колебаниями.
Согласно международной классификации, бури такой силы относятся к категории мощных. Они способны вызывать проблемы в работе энергосистем, включая ложные срабатывания защитной автоматики. Также возможны перебои в радиосвязи и спутниковой навигации, а космические аппараты могут начать отклоняться от расчетных орбитальных параметров.
Особенностью предстоящего события станет возможность наблюдения полярных сияний. Атмосферное свечение может быть видно вплоть до широт 50−55 градусов.
