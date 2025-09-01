Полсотни БПЛА атаковали регионы России 1 сентября

Беспилотники попытались атаковать несколько регионов России.
Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников за ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Воздушные цели были нейтрализованы над различными регионами.
Большая часть беспилотников была уничтожена над акваторией Черного моря — 16, а над территорией Белгородской области — 12 дронов. Над акваторией Азовского моря было сбито семь, в Саратовской области четыре беспилотника. По три дрона сбили на территориях Самарской области, Оренбургской и над Республикой Татарстан. Еще два дрона сбили в Краснодарском крае.
Ранее сообщалось, силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника: 7 — над Крымом и 25 — над акваторией Черного моря. Кроме того, опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории Белгородской области. Также сообщалось о пожаре, который начался на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина после падения обломков БПЛА.