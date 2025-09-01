Ричмонд
Более 250 человек погибли в результате мощного землетрясения в Афганистане

По данным телеканала NBC со ссылкой на официальные власти Афганистана, в результате мощного землетрясения погибли не менее 250 человек, а количество пострадавших превысило 500 человек.

Как сообщает телеканал, пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Шарафат Заман подтвердил масштабы трагедии и объявил о начале крупномасштабной спасательной операции. Власти мобилизовали сотни сотрудников экстренных служб для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия.

«По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в Афганистане в результате землетрясения», — указывает телеканал.

Ранее сообщалось, что у берегов Тайваня произошло землетрясение.

