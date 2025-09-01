Хозяйку алабая привлекут к уголовной ответственности за нападение на пенсионерку в Красноярске

Следственный отдел по Центральному району завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Красноярска, чья собака породы алабай нанесла тяжкие телесные повреждения пенсионерке. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Инцидент произошел 25 июня 2025 года на улице Молодогвардейцев. По данным следствия, собака выбежала с территории частного дома, набросилась на проходившую мимо пенсионерку, повалила ее на землю и укусила в область левого бедра и предплечья. Полученные травмы признаны тяжкими.
Следствие установило, что хозяйка животного нарушила правила содержания потенциально опасных пород: не содержала собаку в изолированном помещении, допускала самовыгул без привязи и намордника, не приняла мер для предотвращения нападения на людей.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.
Расследование заняло около двух месяцев. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 2 лет ограничения свободы.