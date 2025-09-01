Хозяйку алабая привлекут к уголовной ответственности за нападение на пенсионерку в Красноярске

Инцидент произошел 25 июня 2025 года на улице Молодогвардейцев. По данным следствия, собака выбежала с территории частного дома, набросилась на проходившую мимо пенсионерку, повалила ее на землю и укусила в область левого бедра и предплечья. Полученные травмы признаны тяжкими.