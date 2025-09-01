Более 45 тысяч первоклассников Башкирии пошли в школу

В Башкирии 1 сентября за парты сели более 500 тысяч учащихся, включая 45 тысяч первоклассников.
Как отмечалось на недавнем педагогическом совещании, глава региона Радий Хабиров акцентировал внимание на успехах башкирских школьников в минувшем учебном году. Он заявил, что необходимо сохранять достигнутый высокий уровень результатов.
По словам Хабирова, инвестиции в образовательную сферу — финансовые средства, новые площади и современное оборудование — непосредственно влияют на улучшение качества обучения. Он отметил устойчивый рост всех ключевых показателей: увеличилось число победителей олимпиад, научных конкурсов и выпускников, набравших максимальные баллы на ЕГЭ. Было подчеркнуто, что эта позитивная динамика должна сохраняться.
Также сообщается, что за последние шесть лет в республике ввели в эксплуатацию 48 новых школ и 65 детских садов, создав почти 33 тысячи мест. В рамках федеральной программы капитально отремонтировали 181 школьное здание, потратив более 11 миллиардов рублей — это второй результат в стране. В текущем году после ремонта откроются 35 школ, а в следующем планируется обновить 41 образовательное учреждение на сумму свыше 3 миллиардов рублей.
Кроме того, в 2025 году по федеральному проекту «Всё лучшее детям» 711 школ республики получили оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины, а также для уроков технологии. До 2027 года все профильные классы планируют оснастить в соответствии с новыми государственными стандартами. Уже в 2026 году школы получат современное оборудование для преподавания музыки, физики и изобразительного искусства.
