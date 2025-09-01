Более 45 тысяч первоклассников Башкирии пошли в школу

Также сообщается, что за последние шесть лет в республике ввели в эксплуатацию 48 новых школ и 65 детских садов, создав почти 33 тысячи мест. В рамках федеральной программы капитально отремонтировали 181 школьное здание, потратив более 11 миллиардов рублей — это второй результат в стране. В текущем году после ремонта откроются 35 школ, а в следующем планируется обновить 41 образовательное учреждение на сумму свыше 3 миллиардов рублей.