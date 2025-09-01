Минимум 250 человек погибли при землетрясении в Афганистане

«По меньшей мере 250 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Афганистане», — передает NBC News со ссылкой на представителей. Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США (USGS), находился в 27 км к востоку-северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном. Толчки произошли около полуночи по местному времени.