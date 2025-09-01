В Ростовской области в последний день лета произошло 42 пожара

— Температура воздуха по области в дневные часы местами поднимется до +38 градусов. А в северо-восточных, центральных, южных, также местами в северо-западных и юго-восточных районах Дона и Приазовье объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В остальных территориях — высокая, четвертого класса, — уточнили в ГУ МЧС региона.