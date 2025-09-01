В Ростовской области в последний день лета произошло 42 пожара

За минувшие сутки, 31 августа, в Ростовской области случилось 42 пожара. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по донскому региону утром 1 сентября.
— За сутки пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Ростовской области ликвидировали семь техногенных пожаров, 35 загораний сухой растительности, а также помогли при дорожно-транспортном происшествии, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — Всего на вызовы выезжали 484 специалиста, была задействована 121 единица спецтехники.
Также спасатели предупреждают, что 1 сентября не менее опасный день — риск возникновения пожара все еще высок.
— Температура воздуха по области в дневные часы местами поднимется до +38 градусов. А в северо-восточных, центральных, южных, также местами в северо-западных и юго-восточных районах Дона и Приазовье объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В остальных территориях — высокая, четвертого класса, — уточнили в ГУ МЧС региона.
