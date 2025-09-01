В Омске подросток изуродовал три автомобиля, а четвертый угнал

Омские полицейские поймали 17-летнего парня, который за одну ночь умудрился испортить настроение четырем владельцам автомобилей марки «ВАЗ». Омич выбил стекла в трех автомобилях, а четвертый — угнал, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Сразу четыре заявления за сутки приняли омские полицейские от владельцев автомобилей марки «ВАЗ». С заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-21093 обратился 37-летний омич. Также заявления написали еще трое омских автолюбителей — в автомобилях ВАЗ-2106, ВАЗ-21099 и «Лада Приора» оказались разбиты стекла водительских дверей.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних 17-летний житель СНТ «Омь». Подросток признался оперативникам, что проникал в чужие машины, чтобы покататься по городу, а потом доехать до дома. Теперь незадачливого поклонника российского автопрома ждет суд. На него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».