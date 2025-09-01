В Омске подросток изуродовал три автомобиля, а четвертый угнал

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен состоящий на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних 17-летний житель СНТ «Омь». Подросток признался оперативникам, что проникал в чужие машины, чтобы покататься по городу, а потом доехать до дома. Теперь незадачливого поклонника российского автопрома ждет суд. На него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».