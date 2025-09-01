CNN: саммит ШОС стал демонстрацией тесной дружбы России и Китая

Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит с 31 августа по 3 сентября в Тяньцзине и Пекине. Завершится мероприятие военным парадом, посвященным годовщине победы китайского народа над японскими оккупантами в 1945 году. Глава российского государства приглашен на саммит в качестве почетного гостя. В рамках встречи лидеры обсудят широкий спектр международных вопросов, связанных с экономикой и безопасностью, а также проведут двусторонние переговоры. За развитием событий следят корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.