Путин раскрыл, почему к саммиту ШОС приковано внимание Запада

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему к ШОС приковано внимание Запада.
Саммит ШОС, который прошел в китайском Тяньцзине, может запустить процессы усиления безопасности в границах азиатского региона. Комментируя итоги встречи союзников, эксперты отмечают, что риски в АТР растут. Сейчас страны ШОС и их партнеры следуют принципу «развитие ради безопасности». Но многое будет зависеть от геополитической обстановки, торговых войн объявленных США и усилий Запада по сохранению своего влияния в мире. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что время гегемонов прошло.
Подольше поспать в Китае не получится. Жители Поднебесной, судя по постепенно нарастающему шуму с улицы, доносящегося в окно гостиницы, начинают просыпаться примерно с 4 часов. И собравшимся на саммит ШОС лидерам пришлось подстраиваться под местные традиции: лидер Китая Си Цзиньпин ожидал их в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» уже в 10 утра.
Перед самым началом саммита Владимир Путин практически по-дружески пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой МодиФото: Владимир Смирнов/ТАСС.
После официальной встречи на красной дорожке лидеры могли еще пообщаться «на ногах» в кулуарах. Путин не упустил удобного момента, чтобы поговорить коротко с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После вместе, держась за руки, подошли к Си. Кажется, тот самый «треугольник РИК», о котором говорил в 1990-х еще тогдашний глава МИД России Евгений Примаков, действительно готов отбросить все противоречия (это касается, конечно, сложных отношений Китая и Индии) и наладить максимально тесное партнерство.
Лидер КНР Си Цзиньпин назначил встречу коллегам уже в10 утраФото: Владимир Смирнов/ТАСС.
Как лидер страны, председательствующей в этом году в ШОС, глава КНР Си Цзиньпин выступал первым. Он заявил, что ШОС будет «укреплять солидарность и расширять взаимодействие». «Мы будем полноценно использовать потенциал и преимущества каждой страны, сообща нести ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание региона, придерживаться принципа взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», — заявил Си.
ШОС будет выступать против холодной войны, расовой конфронтации и травли, сказал лидер Китая. Страны организации заинтересованы в полицентричном мироустройстве и многосторонней торговой системе.
Си говорил о создании банка развития ШОС, что позволит обеспечить более мощную поддержку для безопасности и экономического сотрудничества всех членов организации.
Каждый из десяти лидеров стран-участниц ШОС говорил о единстве и партнерстве. Фактически это был коллективный вызов Западу, чего, собственно, в США и в Европе и боялись, неслучайно к саммиту было приковано пристальное внимание.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия, Индия и Китай переходят на новый формат сотрудничества.
Российский президент получил слово практически в конце, он был восьмым — главы государств выступали в алфавитном порядке (по первой букве в названии страны). Путин говорил о важности сохранения принципов работы ООН. Он отметил, что итоговой Тяньцзиньской декларации «отражены согласованные подходы стран-участниц по насущным вопросам глобальной и региональной повестки дня». А стратегия развития организации до 2035 года «предопределяет магистральные направления деятельности ШОС в политике, экономике, безопасности, гуманитарной сфере».
Путин подчеркнул, что Россия выступает за выпуск совместных облигаций и за создание в ШОС собственной платежно-расчётной и депозитарной инфраструктуры. Поддерживает Москва и «формирование банка совместных инвестиционных проектов».
«Все это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры в рамках ШОС», — убежден российский лидер.
Владимир Путин сам поднял тему украинского конфликта как пример того, что безопасность одних стран не может гарантироваться за счет безопасности другихФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
По словам Путина, ШОС вносит «ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте». «Тем самым ШОС помогает заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимального широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других», — отметил Путин.
Примером несправедливого подхода служит украинский конфликт. Путин еще раз напомнил, что этот конфликт начался «не в результате нападения России на Украину, а в результате госпереворота в Киеве» и в результате «постоянных попыток Запада втянуть Украину в НАТО». "Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса.
Понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идет в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", — заявил Путин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак выглядит ночной Тяньцзинь, куда прилетел Путин на саммит ШОС — в кадрах журналистов URA.RU. Фотогалерея.
Саммит ШОС прошел, спустя две с небольшим недели со дня встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которую упомянул российский лидер. Разговор лидеров стран ШОС состоялся на фоне объявленной президентом США Трампом торговой войны с крупнейшими (и не только) странами организации, а также на фоне растущих рисков вооруженных конфликтов. Достаточно вспомнить июньскую 12-дневную войну между Израилем, к которому присоединились США, и членом ШОС Ираном, непродолжительную войну между членами ШОС Индией и Пакистаном, а также между партнером по диалогу ШОС Камбоджей и Таиландом.
Кроме того, за несколько дней до старта саммита секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в своей статье для «РГ» написал, что США, Великобритания и Германия хотят вернуться в Афганистан. «Неслучайно их эмиссары в последнее время зачастили в Кабул», — пишет Шойгу. На минуточку: Афганистан, как бы это ни было удивительно, имеет статус наблюдателя ШОС, а это — всего один шаг до полноправного членства в организации.
США не оставляют попыток раскачать Азиатский регионФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Афганистан — не единственная территория, где Запад хочет закрепиться. Весь Азиатско-Тихоокеанский регион (правда, США называют его Индо-Тихоокеанский регион) в зоне особого внимания стран НАТО. И те же опасения, что высказывает много лет Россия из-за приближении к ее границам инфраструктуры Альянса, как никогда актуальны и для большинства стран ШОС, и для тех стран, которые присоединились к организации в рамках расширенного формата ШОС+.
Риски со стороны Запада становятся все больше, поэтому все больше стран стараются оказаться «под крылом» более сильных партнеров. В ШОС это, безусловно, России и Китай, говорят эксперты.
Лидеры России и Китая вовлекают в свою орбиту все больше союзников в АзииФото: Сергей Бобылев / РИА Новости.
Этот евразийский блок, который составляет два полюса формирующегося многополярного мира, противостоит третьему полюсу — США, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. "Россия выступает за многополярный мир, а ШОС — один из инструментов становления многополярности. В нем Россия представляет военное крыло, Китай — экономическое. Мы находимся в стадии финализации многополярного проекта, поэтому популярность ШОС стремительно растет. Все больше государств, которые после распада СССР переориентировались на США, видят альтернативу глобализму, которую им предлагают Россия и Китай.
Это дает шанс миру на новую спокойную и безопасную эпоху. Но пока глобалистский, проамериканский мир сохраняется, поэтому и опасность нарушения стабильности велика", — считает Макеева.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШОС усиливается и готовится к атаке США на Китай.
По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, модель, которую использует ШОС, набирает популярность, так как она создает основу развития государств. «Развитие — это фундаментальный интерес всех стран, несмотря на то, что они разные по своему потенциалу и находятся на разном уровне. Модель сотрудничества, которую предлагает ШОС, позволяет им расти. Она цивилизационно не ограничивает развитие стран, в отличие от западной модели, которая построена на принципах доминирования одних над другими», — поясняет Волчков.
При этом, по словам политолога, все видят пример России, которая в своем противостоянии с Западом делает упор на «разумные формы решения как внутриполитических вопросов развития, так и внешнеполитических». Россия для многих — пример эффективной борьбы с давлением Запада. "Суть предложенной ранее Путиным идеи Большого евразийского партнерства в качестве ключевой цели ШОС заключается в том, что задачи обороны и безопасности могут быть решены только на платформе экономического развития.
Если мы говорим о коллективной безопасности, должно быть и коллективное развитие, а значит — углубление форм партнерства. А система безопасности должна строиться без участия и без влияния нерасположенных на континенте стран", — объяснил Виталий Волчков.
Саммит ШОС прошел в китайском ТяньцзинеФото: Екатерина Лазарева © URA.RU.
Но в расширении ШОС могут скрываться и серьезные риски. По мнению завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева, некоторые государства, которые пытаются повысить свой статус в ШОС, делают это не из собственных интересов, а потому, что «этого хочет Запад». В пример политолог приводит Азербайджан и Армению, которые являются партнерами по диалогу, но Ереван уже заявил о желании стать полноправным членом ШОС.
«Внутри ШОС будет такой “троянский конь” западных элит, которые хотят добиться разложения организации изнутри.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин даст Пашиняну шанс снова стать союзниками.
Это не нужно ни России, ни Китаю, которые стояли у истоков ШОС. Чтобы избежать рики, оборонную составляющую в ШОС нужно пересматривать, и начинать переформатирование необходимо с российско-китайских договоренностей", — полагает эксперт.