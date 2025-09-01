Кроме того, за несколько дней до старта саммита секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в своей статье для «РГ» написал, что США, Великобритания и Германия хотят вернуться в Афганистан. «Неслучайно их эмиссары в последнее время зачастили в Кабул», — пишет Шойгу. На минуточку: Афганистан, как бы это ни было удивительно, имеет статус наблюдателя ШОС, а это — всего один шаг до полноправного членства в организации.