Сентябрь в Башкирии ожидается на градус теплее обычного

Синоптики Башгидромета сообщили, что первый осенний месяц в республике ожидается теплее обычного. По их расчетам, средняя температура сентября превысит многолетние значения примерно на один градус Цельсия.
Количество осадков, по прогнозам метеорологов, будет соответствовать типичным для этого времени года показателям. Ожидается, что выпадет от 35 до 55 миллиметров осадков, что соответствует средним значениям за предыдущие годы.
