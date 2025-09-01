Силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников ВСУ над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник, 1 сентября, уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как уточняется в сообщении военного ведомства, больше всего беспилотников сбили над акваторией Черного моря — там ликвидировали 16 дронов. Вдобавок семь дронов уничтожили над акваторией Азовского моря.
Кроме того, 12 беспилотников подбили над территорией Белгородской области, четыре дрона сбили над территорией Саратовской области, по три — над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан, а также два — над Краснодарским краем.
Напомним, как сообщили ранее в Минобороны РФ, всего лишь за три часа, с 21:00 до 00:00 воскресенья, 31 июля, российскими силами противовоздушной обороны было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.