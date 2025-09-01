В таинственном исчезновении мальчика неожиданно обвинили хищную рептилию

В Новом Орлеане (США) следственные органы установили обстоятельства гибели 12-летнего Брайана Васкеса, чьи останки были обнаружены на заболоченной местности. Об этом информирует издание People.
Утром 14 августа 2025 года подросток выбрался через оконный проём спальни и покинул место проживания. Поскольку мальчик страдал расстройством нервной системы, его родители немедленно уведомили правоохранительные органы. В ходе поисковых работ беспилотный летательный аппарат зафиксировал останки на заболоченной территории.
Полицейские предположили, что причиной инцидента стал нападение аллигатора. По данной версии, хищник атаковал Васкеса, в результате чего мальчик захлебнулся в воде.
Суперинтендант полицейского управления Нового Орлеана Энн Киркпатрик признала, что сотрудники правоохранительных органов несвоевременно отреагировали на заявление родителей. Активные поисковые мероприятия начались лишь спустя пять часов после обращения, что могло повлиять на результат операции. Киркпатрик заверила, что причины задержки выясняются в рамках служебного расследования.
