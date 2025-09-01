В Башкирии рыбак сломал руку и потерял телефон, спасаясь от медведя.

В Башкирии на берегу реки Белой произошла очередная встреча с медведем.
В районе села Нижнелачентау Бирского района двое друзей спокойно рыбачили. Вдруг один из них услышал рычание медведя. Испугавшись, он покинул место, оставив друга и машину на берегу. Заявитель убежал в деревню, чтобы вызвать помощь, рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
Связь с другом, к сожалению, потерялась. На поиски выехали сотрудники правоохранительных органов, представители охотнадзора и сельсовета.
К счастью, примерно через два часа поисков пропавшего мужчину нашли: он сидел в воде реки, сломал руку при падении с бревна и уронил телефон, поэтому связи не было. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
В ведомстве посоветовали избегать ночной рыбалки в местах, где возможна встреча с дикими животными. Также необходимо носить с собой заряженный телефон в водостойком чехле и свисток для подачи сигналов.
«При встрече с медведем не паникуйте, не бегите и не кричите. Медленно отступайте, не поворачиваясь спиной», — отметили спасатели.
Единый телефон экстренных служб — 112.