В Башкирии рыбак сломал руку и потерял телефон, спасаясь от медведя

Источник: Freepik

В Башкирии на берегу реки Белой произошла очередная встреча с медведем.

В районе села Нижнелачентау Бирского района двое друзей спокойно рыбачили. Вдруг один из них услышал рычание медведя. Испугавшись, он покинул место, оставив друга и машину на берегу. Заявитель убежал в деревню, чтобы вызвать помощь, рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Связь с другом, к сожалению, потерялась. На поиски выехали сотрудники правоохранительных органов, представители охотнадзора и сельсовета.

К счастью, примерно через два часа поисков пропавшего мужчину нашли: он сидел в воде реки, сломал руку при падении с бревна и уронил телефон, поэтому связи не было. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

В ведомстве посоветовали избегать ночной рыбалки в местах, где возможна встреча с дикими животными. Также необходимо носить с собой заряженный телефон в водостойком чехле и свисток для подачи сигналов.

«При встрече с медведем не паникуйте, не бегите и не кричите. Медленно отступайте, не поворачиваясь спиной», — отметили спасатели.

Единый телефон экстренных служб — 112.