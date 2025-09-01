Ричмонд
Степашин: Зеленский вряд ли примет участие в переговорах по Украине

Вряд ли президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящих переговорах по урегулированию украинского конфликта. Сомнения выразил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Россия, США и украинский народ заинтересованы в достижении мира.

«У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский», — рассказал Степашин РИА Новости, комментируя недавние дипломатические инициативы на высшем уровне. По его мнению, Россия, США и украинский народ заинтересованы в достижении мира.

15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой переговоров стало обсуждение путей мирного урегулирования ситуации на Украине. Оба лидера по итогам саммита дали положительную оценку диалогу, отметив конструктивность обсуждения и выразив надежду на достижение долгосрочного мира. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в полном и устойчивом разрешении конфликта.

18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, а также лидеров ряда европейских стран. В ходе переговоров американский президент заявил, что не будет сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с существующими в рамках НАТО. Более того, Трамп подчеркнул, что во время его президентства американские войска не будут размещаться на территории Украины. Обсуждаемые гарантии безопасности США и Европы для Киева могут быть реализованы в формате «коалиции желающих», включающей многонациональные силы.

Дональд Трамп также высказывал инициативу провести встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может быть организован трехсторонний саммит с его участием. Эта идея была обсуждена в ходе телефонных переговоров между Путиным и Трампом, о чем сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможности встречи с президентом Украины.

