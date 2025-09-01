Степашин: Зеленский вряд ли примет участие в переговорах по Украине

18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского, а также лидеров ряда европейских стран. В ходе переговоров американский президент заявил, что не будет сравнивать возможные гарантии безопасности для Киева с существующими в рамках НАТО. Более того, Трамп подчеркнул, что во время его президентства американские войска не будут размещаться на территории Украины. Обсуждаемые гарантии безопасности США и Европы для Киева могут быть реализованы в формате «коалиции желающих», включающей многонациональные силы.