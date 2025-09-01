Разрушительное ночное землетрясение в Афганистане унесло жизни 500 человек

Погибшие проживали в шести провинциях на востоке страны, что свидетельствует о масштабах катастрофы. Стихийное бедствие произошло примерно в 20 км от города Джелалабад. Магнитуда толчка составила 6,0, а эпицентр залегал на глубине всего 8 километров — что усилило разрушительный эффект.