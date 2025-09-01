Ричмонд
Разрушительное ночное землетрясение в Афганистане унесло жизни 500 человек

В ночь на 1 сентября Восточный Афганистан, близ границы с Пакистаном, потрясло сильное землетрясение, которое унесло жизни не менее 500 человек. Более 1000 пострадали, сообщает телеканал RTA.

Источник: Life.ru

Погибшие проживали в шести провинциях на востоке страны, что свидетельствует о масштабах катастрофы. Стихийное бедствие произошло примерно в 20 км от города Джелалабад. Магнитуда толчка составила 6,0, а эпицентр залегал на глубине всего 8 километров — что усилило разрушительный эффект.

Сложный рельеф и закрытые из-за оползней дороги затрудняют работу спасательных служб, что увеличивает риск новых жертв. После основного удара сейсмологи зафиксировали три афтершока с магнитудой от 4,5 до 5,2, усугубившие ситуацию.

Ранее у побережья Республики Дагестан в Каспийском море произошло землетрясение, мощность которого составила 5,5 балла. Подземные толчки почувствовали жители Дербента, Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта. К счастью, обошлось без жертв.