Минимум 250 человек погибли в результате землетрясения

Джелалабад является оживленным торговым городом из-за его близости к соседнему Пакистану и ключевого пункта пересечения границы между странами, напоминает The Guardian. Хотя, по данным муниципалитета, население Джелалабада составляет около 300 000 человек, считается, что его территория намного больше. Большинство его зданий малоэтажные, в основном из бетона и кирпича, а в отдаленных районах есть дома, построенные из сырцового кирпича и дерева. Многие из них некачественные.