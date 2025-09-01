Минимум 250 человек погибли в результате землетрясения

Ужасное по своим последствиям землетрясение произошло в Афганистане: по меньшей мере 250 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 вблизи Джелалабада. По данным местных властей, в провинции Кунар наблюдается большое число жертв, на фоне опасений о гораздо большем количестве жертв после землетрясения вблизи границы с Пакистаном.
По меньшей мере 250 человек погибли и еще сотни получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6, которое произошло на востоке Афганистана недалеко от границы с Пакистаном, сообщили власти, в то время как спасатели прочесывали завалы домов в поисках выживших.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в воскресенье в 11:47 в труднодоступной провинции Кунар и произошло в 27 км к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар. Очаг залегал на глубине всего 8 км. Более мелкие землетрясения, как правило, наносят больший ущерб, отмечает The Guardian.
Двадцать минут спустя в той же провинции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
«Число жертв и травм велико, но, поскольку район труднодоступен, наши бригады все еще находятся на месте», — сказал представитель министерства здравоохранения Шарафат Заман.
Управление по борьбе со стихийными бедствиями провинции Кунар сообщило, что по меньшей мере 250 человек погибли и 500 получили ранения в округах Нур-Гул, Соки, Ватпур, Маноги и Чападаре.
Седикулла Курайши Бадлун, представитель по связям с общественностью провинции Нангархар, назвал цифру в девять смертей в своей провинции, сообщает New York Times.
Сотни раненых были доставлены в больницы, сообщил Наджибулла Ханиф, глава информационного отдела провинции, и цифры, вероятно, будут расти по мере поступления сообщений из отдаленных районов с небольшим количеством дорог.
Джелалабад является оживленным торговым городом из-за его близости к соседнему Пакистану и ключевого пункта пересечения границы между странами, напоминает The Guardian. Хотя, по данным муниципалитета, население Джелалабада составляет около 300 000 человек, считается, что его территория намного больше. Большинство его зданий малоэтажные, в основном из бетона и кирпича, а в отдаленных районах есть дома, построенные из сырцового кирпича и дерева. Многие из них некачественные.
В Джелалабаде также развито сельское хозяйство, в том числе выращивание цитрусовых и риса, а через город протекает река Кабул.
По словам официальных лиц, спасатели работали в нескольких районах горной провинции, где произошло землетрясение, возводя дома из глины и камня на границе с пакистанским регионом Хайбер-Пахтунхва.
Афганистан подвержен смертельным землетрясениям, особенно в горном массиве Гиндукуш, где сходятся Индийская и Евразийская тектонические плиты.
В прошлом году в результате серии землетрясений на западе Афганистана погибло более 1000 человек, что подчеркивает уязвимость одной из беднейших стран мира перед стихийными бедствиями.
7 октября 2023 года в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3, за которым последовали сильные подземные толчки. По оценкам правительства, погибло по меньшей мере 4000 человек.
ООН назвала гораздо меньшее число погибших — около 1500. Это было самое смертоносное стихийное бедствие, обрушившееся на Афганистан за последнее время.