Два пассажирских самолета столкнулись в воздухе при посадке в Колорадо

Один человек погиб, трое — получили ранения.

Два легкомоторных пассажирских самолета, Cessna 172 и Extra EA-300, столкнулись в воздухе при заходе на посадку в аэропорту Форт-Морган в Колорадо, пилоты пытались одновременно посадить лайнеры, пишет New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

«Один человек в Extra EA-300 скончался на месте происшествия. Выжившие были доставлены в ближайшую больницу. Их точное состояние до сих пор неясно», — говорится в материале.

Согласно данным офиса шерифа, ранения получили три человека.

Самолеты практически полностью сгорели, пока их обломки находятся на взлетно-посадочной полосе.

Правоохранители начали расследование.

Ранее стало известно, что США за год потеряли 6 истребителей Super Hornet стоимостью $67 млн каждый.