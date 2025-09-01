Два пассажирских самолета столкнулись в воздухе при посадке в Колорадо

Два легкомоторных пассажирских самолета, Cessna 172 и Extra EA-300, столкнулись в воздухе при заходе на посадку в аэропорту Форт-Морган в Колорадо, пилоты пытались одновременно посадить лайнеры, пишет New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
«Один человек в Extra EA-300 скончался на месте происшествия. Выжившие были доставлены в ближайшую больницу. Их точное состояние до сих пор неясно», — говорится в материале.
Согласно данным офиса шерифа, ранения получили три человека.
Самолеты практически полностью сгорели, пока их обломки находятся на взлетно-посадочной полосе.
Правоохранители начали расследование.
Ранее стало известно, что США за год потеряли 6 истребителей Super Hornet стоимостью $67 млн каждый.