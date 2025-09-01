Автомобиль протаранил ворота российского консульства в недружественной стране

Мужчина был арестован после того, как, предположительно, протаранил автомобилем ворота российского консульства в Сиднее (Австралия). Полиция была вызвана после сообщений о «несанкционированном транспортном средстве», припаркованном на подъездной дорожке, а затем, как утверждает полиция, 39-летний мужчина врезался в ворота.