Мужчина был арестован после того, как, предположительно, протаранил автомобилем ворота российского консульства в Сиднее (Австралия). Полиция была вызвана после сообщений о «несанкционированном транспортном средстве», припаркованном на подъездной дорожке, а затем, как утверждает полиция, 39-летний мужчина врезался в ворота.
Мужчина был арестован после того, как полицейский был ранен, когда автомобиль въехал в ворота российского консульства в Сиднее, пишет The Guardian.
В понедельник утром полицейские пытались поговорить с водителем белого внедорожника, припаркованного на подъездной дорожке к консульству в восточном пригороде города.
Однако 39-летний мужчина, сидевший за рулем, «предположительно, въехал на своем автомобиле в ворота собственности» и выехал на лужайку, говорится в заявлении полиции.
На кадрах, сделанных с вертолета, видно, что автомобиль с распахнутыми дверями и разбитыми передними стеклами остановился возле большого флагштока.
Мужчина был доставлен в полицейский участок Сарри-Хиллз, где его допрашивали. Автомобиль был отбуксирован из консульства около 10 утра, пока детективы федеральной полиции проводили расследование.
Как пишет The Guardian, 24-летний констебль получил травму руки, и ему оказали помощь парамедики скорой помощи Нового Южного Уэльса.
«Прокремлевский инфлюенсер», как выражется The Guardian, Симеон Бойков, известный в Интернете под псевдонимом «Австралийский казак», скрывался в консульстве в течение 1000 дней после того, как его обвинили в нападении на проукраинского демонстранта в Сиднее.
Около 8.30 утра его разбудил звук полицейских сирен, и, сначала подумав, что в соседнем доме пожар, он вышел и обнаружил «Тойоту», припаркованную на лужайке перед консульством.
Бойков сказал, что полиция преследовала водителя, когда он въезжал в ворота консульства.
«С моей стороны, это выглядит как попытка получить дипломатическое убежище», — сказал он из консульства.
А 77-летний Борис Краген, гражданин России из Москвы, был удивлен, когда увидел, что зеленая улица оцеплена, а территорию вокруг консульства блокируют несколько полицейских машин, продолжает The Guardian.
«Я пришел сюда, чтобы оформить кое-какие документы, но они [полицейские] сказали, что это закрыто, так что теперь мы ждем», — сказал он в понедельник.
Незначительные повреждения на воротах были быстро устранены, и территория охранялась сотрудниками федеральной полиции.